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Процедурами Фонда энергоэффективности начали пользоваться украинские ОСМД

Процедурами Фонда энергоэффективности начали пользоваться украинские ОСМД

10 объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) начали тестирование процедур Фонда энергоэффективности.

Об этом сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко в Брюсселе в рамках 5-го заседания Совета ассоциации Украина – ЕС.

«Эти 10 ОСМД — «первые ласточки» сотрудничества с Фондом энергоэффективности. Это разные проекты, из разных регионов, отличаются между собой по количеству совладельцев, квадратных метров и субсидиантов. На них будет протестировано пошаговый путь клиента Фонда, и в конечном итоге мы получим усовершенствованные процедуры: начиная от энергоаудита и заканчивая непосредственно внедрением энергоэффективных мероприятий», — отметил Геннадий Зубко.

В течение программы «Первые ласточки» максимально возможно будут протестированы процедуры, разработанные в рамках технической помощи Всемирного банка. После завершения программы «Первые ласточки» для Фонда и Минрегиона будет подготовлен краткий отчет по результатам тестового этапа с анализом проведенных тестов, полученных выводов и рекомендаций для будущих процедур.

Геннадий Зубко поблагодарил международных партнеров за поддержку и помощь в запуске Фонда энергоэффективности. Он подчеркнул, что модель работы Фонда, все его процедуры, операционная деятельность, программы и продукты разработаны при поддержке и непосредственном участии представителей Всемирного банка, Европейского Союза и Правительства Германии, которые уже инвестировали более €100 млн для поддержки его деятельности.

По материалам Hubs
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