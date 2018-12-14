Процедурами Фонда энергоэффективности начали пользоваться украинские ОСМД

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10 объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) начали тестирование процедур Фонда энергоэффективности.
Об этом сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко в Брюсселе в рамках 5-го заседания Совета ассоциации Украина – ЕС.
«Эти 10 ОСМД — «первые ласточки» сотрудничества с Фондом энергоэффективности. Это разные проекты, из разных регионов, отличаются между собой по количеству совладельцев, квадратных метров и субсидиантов. На них будет протестировано пошаговый путь клиента Фонда, и в конечном итоге мы получим усовершенствованные процедуры: начиная от энергоаудита и заканчивая непосредственно внедрением энергоэффективных мероприятий», — отметил Геннадий Зубко.
В течение программы «Первые ласточки» максимально возможно будут протестированы процедуры, разработанные в рамках технической помощи Всемирного банка. После завершения программы «Первые ласточки» для Фонда и Минрегиона будет подготовлен краткий отчет по результатам тестового этапа с анализом проведенных тестов, полученных выводов и рекомендаций для будущих процедур.
Геннадий Зубко поблагодарил международных партнеров за поддержку и помощь в запуске Фонда энергоэффективности. Он подчеркнул, что модель работы Фонда, все его процедуры, операционная деятельность, программы и продукты разработаны при поддержке и непосредственном участии представителей Всемирного банка, Европейского Союза и Правительства Германии, которые уже инвестировали более €100 млн для поддержки его деятельности.
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