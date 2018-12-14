Налоги на подарки: НАПК напоминает о необходимости их декларировать

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции напоминает субъектам декларирования о необходимости вносить в декларацию об имуществе и доходах все подарки стоимостью выше 8,810 тыс. грн.

Об этом сообщается на странице НАПК в соцсети Facebook.

Кроме этого, НАПК напомнило и о том, что государственным служащим получать подарки от своих подчиненных вообще запрещено.

«Поэтому, чтобы не нанести своим руководителям лишних хлопот в виде протокола об административном правонарушении, не искушайте их своими подарками», – добавили в учреждении.

Мои fiнанси:

Если сумма превышает 8,810 тыс. грн – указываем его в декларации за 2018 год.

Вознаграждение на сумму более 88,100 тыс. грн. указываем до 29 декабря.

Подарки в виде ценного движимого имущества на сумму более 176,200 тыс. грн – указывать в разделе “ценное имущество”.

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