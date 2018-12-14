Налоги на подарки: НАПК напоминает о необходимости их декларировать

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции напоминает субъектам декларирования о необходимости вносить в декларацию об имуществе и доходах все подарки стоимостью выше 8,810 тыс. грн.
Об этом сообщается на странице НАПК в соцсети Facebook.
Кроме этого, НАПК напомнило и о том, что государственным служащим получать подарки от своих подчиненных вообще запрещено.
«Поэтому, чтобы не нанести своим руководителям лишних хлопот в виде протокола об административном правонарушении, не искушайте их своими подарками», – добавили в учреждении.
Кстати, если вам не хватает на новогодние подарки. С помощью сервиса на finance.ua можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам кредитный продукт.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минэнерго подготовило новые нормы потребления газа10 ч. назад - 1840 17
Максим Пархоменко: дефицит Пенсионного фонда. Тот ли путь выбрало государство?11 ч. назад - 1260 8
В Киеве начал курсировать первый электробусВчера, 19:40 - 1710 8
В Украине утвердили тарифы на оплату услуг первичной медицины в 2019 году2 ч. назад - 614 7
После транша МВФ золотовалютные резервы приблизятся к $20 миллиардам - Порошенко10 ч. назад - 1099 7
Кредиты наличными под 0,01% годовых оказались самыми дорогими в Украине – аналитики Finsee8 ч. назад - 3182
Кабмин утвердил временный порядок растаможки авто на "еврономерах"9 ч. назад - 2534
Минэнерго подготовило новые нормы потребления газа10 ч. назад - 1840 17
В растаможке некоторых "евроблях" нет экономического смысла - Минфин5 ч. назад - 1831 4
Худший декабрь за 38 лет: в США рухнули фондовые индексы10 ч. назад - 1696
Представлен обновленный высокоточный снаряд украинского производства9 ч. назад - 420
Innolux разработала дисплей с рекордной плотностью пикселейВчера, 12:10 - 677
В Китае создали быстрый процессор для дешевых смартфонов (видео)14.12.2018, 15:10 - 1313
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкцию10.12.2018, 15:10 - 1640
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 2997 3