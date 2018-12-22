Антирейдерская комиссия отчиталась о результатах работы за 2018 год

Комиссия Министерства юстиции по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации (Антирейдерская комиссия) в этом году удовлетворила более 400 жалоб, отменив незаконную регистрацию почти 6 тыс. га земли и более 100 тыс. кв. м недвижимости.

Об этом сообщила замминистра юстиции по госрегистрации Ирина Садовская.

По ее словам, среди резонансных кейсов — отмена неправомерных регистрационных действий, которые привели к потере недвижимого имущества компанией “Екония”, которая производит детское питание.

Также комиссия рассмотрела жалобу и вернула захваченное рейдерами фермерское хозяйство “Строгий А.Ф” законному владельцу.

В конце ноября комиссия удовлетворила жалобу Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника и отменила незаконную перерегистрацию комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры.

“Если регистрационное действие проведено с нарушением, комиссия его отменит, независимо от того, нравится это кому-то или нет”, — отметила замминистра юстиции.

Заместитель бизнес-омбудсмена Ярослав Грегирчак, в свою очередь, отметил, что для предпринимателя, который является объектом рейдерской атаки, вопрос скорости исправления незаконных регистрационных действий является критически важным для оперативного восстановления нарушенных прав.

Он напомнил, что кроме комиссии Минюста в Украине есть и другие инструменты ведомственного административного обжалования. Например, на уровне ГФС — для налогоплательщиков и в Антимонопольном комитете, где можно обжаловать результаты государственных и общественных закупок.