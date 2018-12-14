Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 131 0

В Брюсселе подписали восемь соглашений на €400 миллионов – Гройсман

В Брюсселе подписали восемь соглашений на €400 миллионов – Гройсман

В ходе проведения заседания Совета ассоциации ЕС-Украина стороны подписали 8 финансовых соглашений на общую стоимость свыше 400 миллионов евро.

Об этом в понедельник во время подхода к прессе заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман после завершения работы украинской правительственной делегации в Европейской Комиссии.

“Мы подписали восемь соглашений в различных сферах – это и инфраструктура, дороги, вопросы профессионально-технического образования… Общая сумма превысит 400 миллионов евро по различным проектам, которые Евросоюз нам будет помогать реализовывать. Я доволен тем, что мы прошли все вопросы, которые были запланированы, встретили абсолютную поддержку Украины нашими партнерами в Европейском Союзе и настрой на дальнейшее сотрудничество”, – подчеркнул глава правительства Украины.

Он сообщил, что в течение дня провел встречи с высшим руководством Европейского Союза, включая президента Европейского совета Дональда Туска, президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера, вице-президентов Еврокомиссии Мароша Шевчовича и Валдиса Домбровскиса, Еврокомиссара Йоганнеса Хана. Состоялась также встреча в формате пятого Совета ассоциации ЕС Украина при участии Высокого представителя ЕС Федерики Могерини.

В результате, по словам Гройсмана, стороны смогли обсудить все направления двустороннего секторального сотрудничества.

“Первое. Мы договорились о том, что будем углублять сотрудничество в интеграции цифрового рынка. Второе направление – энергетическая сфера. Мы очень хорошо в этом вопросе работаем. Третий приоритет – это вопрос таможенный. Мы в ближайшее время начнем реформу самой таможенной службы и налоговой службы, это нужно делать на основе объединения наших возможностей с нашими европейскими партнерами”, – подчеркнул Премьер-министр Украины.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина