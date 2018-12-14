В Брюсселе подписали восемь соглашений на €400 миллионов – Гройсман

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В ходе проведения заседания Совета ассоциации ЕС-Украина стороны подписали 8 финансовых соглашений на общую стоимость свыше 400 миллионов евро.
Об этом в понедельник во время подхода к прессе заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман после завершения работы украинской правительственной делегации в Европейской Комиссии.
“Мы подписали восемь соглашений в различных сферах – это и инфраструктура, дороги, вопросы профессионально-технического образования… Общая сумма превысит 400 миллионов евро по различным проектам, которые Евросоюз нам будет помогать реализовывать. Я доволен тем, что мы прошли все вопросы, которые были запланированы, встретили абсолютную поддержку Украины нашими партнерами в Европейском Союзе и настрой на дальнейшее сотрудничество”, – подчеркнул глава правительства Украины.
Он сообщил, что в течение дня провел встречи с высшим руководством Европейского Союза, включая президента Европейского совета Дональда Туска, президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера, вице-президентов Еврокомиссии Мароша Шевчовича и Валдиса Домбровскиса, Еврокомиссара Йоганнеса Хана. Состоялась также встреча в формате пятого Совета ассоциации ЕС Украина при участии Высокого представителя ЕС Федерики Могерини.
В результате, по словам Гройсмана, стороны смогли обсудить все направления двустороннего секторального сотрудничества.
“Первое. Мы договорились о том, что будем углублять сотрудничество в интеграции цифрового рынка. Второе направление – энергетическая сфера. Мы очень хорошо в этом вопросе работаем. Третий приоритет – это вопрос таможенный. Мы в ближайшее время начнем реформу самой таможенной службы и налоговой службы, это нужно делать на основе объединения наших возможностей с нашими европейскими партнерами”, – подчеркнул Премьер-министр Украины.
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