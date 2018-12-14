Из 50 миллионов кошельков в сети Ethereum активны только 0,5%

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В прошедшую субботу количество уникальных Ethereum-адресов преодолело отметку в 50 миллионов.
Несмотря на подобный рост, число активных адресов упало на 68% в текущем году, и на данный момент оно составляет лишь 232 085, а это 0,5%.
Самый резкий рост числа уникальных адресов в сети Ethereum состоялся 4 января. Тогда за 24 часа этот показатель увеличился на 352 888.
Ранее в браузере Opera появился встроенный Ethereum-кошелек. Мобильная версия программы для Android поддерживает децентрализованные приложения и токены стандарта ERC-20.
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