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Из 50 миллионов кошельков в сети Ethereum активны только 0,5%

Из 50 миллионов кошельков в сети Ethereum активны только 0,5%

В прошедшую субботу количество уникальных Ethereum-адресов преодолело отметку в 50 миллионов.

Несмотря на подобный рост, число активных адресов упало на 68% в текущем году, и на данный момент оно составляет лишь 232 085, а это 0,5%.

Самый резкий рост числа уникальных адресов в сети Ethereum состоялся 4 января. Тогда за 24 часа этот показатель увеличился на 352 888.

Ранее в браузере Opera появился встроенный Ethereum-кошелек. Мобильная версия программы для Android поддерживает децентрализованные приложения и токены стандарта ERC-20.

По материалам Капитал
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