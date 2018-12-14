Бывших владельцев банка «Стандарт» объявили в розыск за присвоение более 90% активов банка

Бывшим владельцам и должностным лицам банка «Стандарт» объявили о подозрении в незаконном выводе из банка свыше 903 миллионов гривен, что составляет более 90% от ликвидационной стоимости банка.

Владельцев банка объявили в розыск.

Отмечается, что в 2013-2015 годах, накануне вывода банка с рынка, его должностные лица выдали 903,8 миллиона гривен кредитов связанным с владельцами банка, компаниям и физическим лицам.

Как следствие, после объявления банка неплатежеспособным Фонд гарантирования вкладов обнаружил, что оценочная стоимость всех активов банка оказалась в 20 раз ниже указанной в отчетности.