Насколько активно украинцы пользуются интернет-банкингом (инфографика)

Интернет-банкинкг, один из самых важных платежных инструментов, которые есть у населения сейчас.

Подробно об аудитории, которая им пользуется, сообщила finance.ua руководитель отдела исследований в области финансов и розничной торговли компании GfK Ukraine Лидия Кулыба на 8-й практической конференции “Карточный бизнес и технологии 2018”, которая проходила 14 декабря в Киеве.

По данным на 2018 год 15% населения пользуется веб-версией интернет-банкинга. 11% пользуется мобильной версией.

“Ми видим, что проникновение этих аудиторий растет, где-то приблизительно + 30% за последний год. Потенциал для роста еще большой и пик его еще не достигнут. Половина пользователей пользуется и мобильной, и веб-версией. Чуть меньше трети пользуется только одной из этих версий”, – рассказала Кулыба.

При этом 47 процентов пользуется банкингами нескольких банков. В среднем это два-три банка.

Прежде всего это связано с тем, что среди пользователей большая доля держателей зарплатных карт. Они используют карты зарплатного банка и продукты, которые они приобрели по собственной инициативе.

“Те, кто пользуется только мобильной версией, это молодая аудитория. И там больше женщин. Те, кто пользуется и веб и мобильной версией, они как правило больше склонны использовать большее количество банковских продуктов”, – отмечает эксперт.

Finance.ua в свою очередь напоминает, что у нас всегда можно подобрать себе карту онлайн за несколько минут.