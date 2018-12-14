Межбанк: доллар от пятничного закрытия к 27,88/27,90 понизила ограниченность гривневого ресурса.

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Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,89/27,93 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность начала сжиматься, снижая шансы «зеленым быкам» межбанка. На сужение гривневой ликвидности указывало заметное (с уровня 65 888,1 млн грн к отметке 64 056,3 млн грн) снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Выйдя в реальную сферу около 10.10, котировки доллара, подтверждая тезис о снижении шансов для «зеленых быков» межбанка, немного просели, оказавшись на уровне 27,86/27,91 UAH/USD.
К 10.35 котировки СКВ сузили спред под влиянием выровнявшихся спроса и предложения доллара к 27,87/27,90 UAH/USD.
По состоянию на 11.02 Киева котировки безналичного «американца» еще немного сузили спред, приподняв более значимые биды к отметке 27,88/27,90 UAH/USD, сохранив при этом равновесие спроса и оферов.
Дополуденное снижение курса безналичного доллара от пятничного закрытия на межбанке сопровождалось признаками расширения гривневой ликвидности, на которое указало снижение более значимых бидов ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight Depo с уровня 17,00/18,50% к отметке 16,50/18,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта динамика противоречит заметному снижению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
На этом фоне котировки безналичного «американца» по состоянию на 11.14 Киева все еще пребывали на цифре 27,88/27,90 UAH/USD на фоне сбалансированной торговли СКВ.
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,890 / 27,930
евро – 31,471 / 31,513
российский рубль – 0,4176 / 0,4184
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1323 / 1,1324
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