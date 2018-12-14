Эксперт рассказал о преимуществах технологии Face ID и ее использовании (инфографика)

О внедрении технологии face-id и преимуществах ее использования рассказал finance.ua основатель Facecard Юрий Галузинец на 8-й практической конференции “Карточный бизнес и технологии 2018”, которая проходила 14 декабря в Киеве.

Где можно использовать. Основатель Facecard Юрий Галузинец привел пример использования этой технологии в Турции. Там недавно реализовали ее в одном из аэропортов. Вход при помощи нескольких степеней проверки, биометрия пальца и лица.

В качестве основного преимущества такого использования он назвал отсутствие сотрудников: “Вы зашли в аэропорт через свой гейт и вышли без каких-либо проблем. Подобные решения сейчас существуют и в Арабских Эмиратах, и в Израиле. Это уже реальность.

Вот пример реализации в Китае: переход на зеленый свет. На перекрестке находится камера, дисплей. Если нарушитель перешел на красный свет, всем это показывают. Информация сохраняется, и как следствие таких нарушений – может быть проблема получения кредитов в банковских учреждениях Китая. Захотели бы давать кредит человеку, который ходит на красный, а завтра он кредит не вернет?”

Кто первый. Первая компания, реализовавшая платежи с помощью лица, возникла в Финляндии в 2013 году, но не дожила до 2018 года. Поэтому Facecard стала второй.

Прогнозируемый рынок платежей с помощью лица – это 190 миллиардов. Это только в США. В августе мы презентовали прием оплаты с помощью распознавания лица. Мы первая компания в Украине, которая сделала возможным такой вид оплаты. И вторая компания, которая это реализовала. Есть еще компания родом из России, которая тоже это реализовала.

Основные преимущества. Простота использования. “Для того чтобы оплатить, ничего не нужно. Это решение создано для офлайна. Оно работает без мобильного устройства, без карты. Пришел – показал лицо – транзакция состоялась. Это может создать высокий интерес, и, как следствие, трафик. Вспомните, когда открылся в мире первый магазин без касс. Люди стояли в очереди две недели, только чтобы посмотреть, как это работает. Так что создавайте то, чего нет на рынке” – отметил эксперт.

Где работает. Это решение работает сугубо оффлайн. Ритейл, финансовый ритейл, платежи. Где есть посттерминалы и где есть кассы самообслуживания с любыми камерами.

Справка finance.ua:

Face ID — сканер объёмно-пространственной формы лица человека, разработанный компанией Apple.