Компании по всему миру тестируют четырехдневную рабочую неделю

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Компании по всему миру, которые сократили рабочую неделю, обнаружили, что это приводит к повышению производительности персонала и снижению профессионального выгорания.
Об этом пишет Reuters.
“Это намного полезнее, и мы справляемся лучше, если не работаем в безумном темпе”, – говорит Ян Шульц-Хофен, основатель берлинской компании по разработке программного обеспечения для управления проектами Planio, которая в начале года предоставила 10 своим сотрудникам четырехдневную неделю.
В Новой Зеландии страховая компания Perpetual Guardian сообщила о снижении стресса и о повышении вовлеченности персонала после того, как она ввела 32-часовую неделю.
Даже в Японии правительство поощряет компании, которые освобождают для сотрудников утро понедельника.
Федерация британских профсоюзов (TUC) настаивает на том, чтобы вся страна перешла на четырехдневную неделю к концу столетия. Эту инициативу поддерживает и оппозиционная лейбористская партия.
В TUC утверждают, что более короткая неделя даст возможность работникам делиться с окружающими создаваемыми технологиями, такими как машинное обучение и робототехника.
“Это уменьшит стресс от “жонглирования” работой и семейной жизнью и может улучшить гендерное равенство. Компании, которые уже попробовали это, говорят, что это лучше для производительности и благосостояния персонала”, – сказала экономическая глава TUC Кейт Белл.
Недавний опрос 3 тысяч сотрудников в восьми странах, включая США, Великобританию и Германию, показал, что почти половина респондентов считают, что могут легко выполнить свои задачи за пять часов в день, если будут работать без перерывов.
Ранее и в Великобритании предложили сократить рабочую неделю до четырех дней.
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