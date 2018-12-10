Запорожский аэропорт возьмет $10 миллионов кредита на строительство терминала

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КП «Международный аэропорт Запорожье» возьмет кредит в государственном банке на 10 млн долларов.
Об этом заявил городской голова Запорожья Владимир Буряк.
«Сегодня ровно год, как мы строим новый пассажирский терминал запорожского аэропорта. Это самый важный и самый масштабный для развития города проект. Его открытие будет способствовать увеличению количества пассажиров. Есть уверенность, что в следующем году мы завершим строительство и откроем новые воздушные ворота», – сказал Буряк.
По его словам, на днях КП «Международный аэропорт Запорожье» получило согласие от государственного банка на выдачу кредита в сумме 10 млн долларов.
«Будет снята нагрузка с бюджета города. Проценты по кредиту будет выплачивать аэропорт», – отметил мэр.
На сегодня общий бюджет строительства составляет около 530 млн грн, 350 млн из которых было заложено в бюджете Запорожья на 2018 год.
Согласно проекту, площадь терминала составит более 12 тыс. квадратных метров. Он сможет обслуживать 400 пассажиров в час (в том числе, 250 пассажиров в час, международный сектор, 150 пассажиров в час – внутренний). Срок сдачи объекта – четвертый квартал 2019 года.
«Пропускная способность действующего терминала – около 400 тысяч пассажиров в год. Мы планируем увеличить эту цифру до миллиона. Мы уже ведем переговоры с различными авиакомпаниями. Например, с бюджетной авиакомпанией Wizz Air», – рассказал директор КП «Международный аэропорт Запорожье» Виктор Бискупский.
На сегодня каркас терминала полностью возведен, продолжается прокладка коммуникаций, а также начаты работы по монтажу оборудования.
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