Что такое prepaid-карты и как они развивались в Украине

Prepaid-карты – это виртуальные карты, которыми интересуются многие банки, финтех компании. По ним не устанавливается плата за годовое или иное обслуживание. С клиента взимается комиссия только за выпуск карты.

Когда распространенным будет openbanking, такими сервисами, как prepaid-карты, смогут пользоваться другие компании на рынке. Они смогут использовать финтех-решения на банковских продуктах.

Об этом рассказала руководитель департамента разработки мобильных приложений, LLC Payforce Татьяна Николенко на 8 практической конференции “Карточный бизнес и технологии 2018”.

«В 2013 году Фидобанк запустил prepaid-карту Штука, которая продавалась не только в отделениях банка, но и на заправках, в супермаркетах, магазинах красоты. Таких карт было продано 90 000 штук. Карта выпускалась в мобильном приложении. Вторая карта появилась в 2015 году в Банке Михайловский, “Электронный кошелек”. Для её оформления не требовались документы, но мобильного приложения для этой карты в тот момент еще не было. В 2016 году банк Юнисон запустил две таких карты “Wallet Card” и “Teen Card”, их также можно было оформить без документов, – рассказывает Николенко. – В наши дни популярной картой стала фестивальная карта Alfa Jazz от Альфа банка. Карта выдавалась всем желающим на территории проведения фестиваля и оснащена бесконтактным чипом, с её помощью проводились безналичные расчеты. В 2017 году банк ПУМБ выпустил карту в виде стикера, которую можно было приклеить на телефон и таким образом обеспечивать расчет якобы смартфоном. Ощадбанк и Таскомабанк также выпускали фестивальные карты».

Со слов Николенко, эти карты могут функционировать и за пределами фестивалей, но также имеют свои лимиты.

«Когда в Украине запустили ApplePay, то Приватбанк выпустил карту не для своих клиентов, чтобы те могли пользоваться ApplePay. Подобную карту выпустил и Ощадбанк, чтобы пользователь смог онлайн подключить ApplePay, GooglePay, а также Ощад24», – отмечает руководитель департамента разработки мобильных приложений, LLC Payforce.

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