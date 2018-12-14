Средства из "Фортуна-банка" перед его банкротством выводились через схему кредитования связанных лиц

При выяснении обстоятельств признания банка неплатежеспособным выявлен ряд сделок, совершенных должностными лицами банка, содержащих признаки уголовных преступлений.

В частности, выявлены манипуляции с активами банка. По заключению Уполномоченного лица ФГВФЛ, общая сумма ущерба, нанесенного вследствие таких махинаций, составляет 2 235 млн грн, из которых 1 840 млн грн – задолженность по кредитам связанных лиц. Средства, выданные связанным лицам, – в целом на сумму 2 105 млн грн – составляют примерно 98% кредитного портфеля АО «ФОРТУНА-БАНК».

Как установлено Уполномоченным лицом Фонда, участники схемы вывода средств (два должностных лица АО «ФОРТУНА БАНК»), выдавая кредиты связанным лицам через акционера Банка, осознавали, что эти деньги не будут возвращены: в частности, из более 2 238 млн гривен кредитов (по актуализированным данным на декабрь 2018 г.), 1 551 млн грн – не имеют обеспечения. По заключению Уполномоченного лица, руководители банка не могли не понимать экономических последствий своей кредитной политики, поскольку это – в непосредственной компетенции правления банка.

Итак, общая балансовая стоимость активов АО «ФОРТУНА-БАНК» на момент утверждения ликвидационной массы 24 апреля 2017 г. составила 2 322 млн грн, при этом рыночная стоимость активов составила 595 млн грн, то есть оказалась почти в 4 раза ниже той, которая была отражена в отчетах Банка.

Таким образом, недостаток ликвидационной массы относительно требований кредиторов, по выводам Уполномоченного лица, составляет 397 млн ​​грн. По этим фактам Уполномоченным лицом Фонда направлено заявление в Киевскую местную прокуратуру №7.