Межбанк: утренний рост доллара остановил баланс спроса/предложения

Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,74/27,78 UAH/USD виртуально, без сделок.

Выйдя в реальную сферу около 10.01, котировки доллара осторожно выросли, оказавшись на уровне 27,77/27,81 UAH/USD.

Непосредственные участники межбанковских торгов заверили, что пятничный рост курса «американца» базируется на «реальном спросе» и «серьезных намерениях», в отличие от предыдущей сессии. К 10.20 котировки безналичного доллара выросли к 27,80/27,82 UAH/USD.

Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность начала динамично сжиматься, снижая шансы «зеленым быкам» межбанка. На сужение гривневой ликвидности указывало заметное (с уровня 68 260,5 млн грн к отметке 65 888,1 млн грн) снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.

До 11.00 Киева котировки безналичного «американца» не покидали отметку 27,80/27,82 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесием спроса и оферов.

Спустя 10 минут, на 11.10, безналичный «американец» на межбанке все еще пребывал на цифре 27,80/27,82 UAH/USD на фоне сбалансированной торговли СКВ.

Дополуденный сдержанный рост «зеленого» безнала на торгах межбанка, вскоре сменившийся вхождением парой доллар-гривня в период стабильности, сопровождался признаками снижения на рынке гривневого ресурса, о чем дали понять выросшие с уровня 16,50/18,25% к отметке 17,00/18,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта динамика согласуется с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,74 / 27,78

евро – 31,46 / 31,51

российский рубль – 0,4184 / 0,4192

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