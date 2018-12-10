Новые локомотивы General Electric в Украине уже ездят (фото)

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Крюковский вагоностроительный завод завершил приемо-сдаточные процедуры первой партии тепловозов General Electric в Украине.
“Первая четверка мощных машин покинула корпус пассажирского вагоностроения”, — говорится на сайте КВСЗ.
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Позже на предприятие прибыли представители “Укрзализныци” — машинисты, которые прошли обучение и умеют управлять новыми локомотивами.
“В 3 часа ночи уже 12 декабря тепловозы оставили завод и были поданы на станцию Крюков-на-Днепре”, — резюмировали представители КВСЗ.
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