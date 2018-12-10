Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 349 0

Новые локомотивы General Electric в Украине уже ездят (фото)

Новые локомотивы General Electric в Украине уже ездят (фото)

Крюковский вагоностроительный завод завершил приемо-сдаточные процедуры первой партии тепловозов General Electric в Украине.

“Первая четверка мощных машин покинула корпус пассажирского вагоностроения”, — говорится на сайте КВСЗ.

Читайте также: В Укрзализныце объяснили нюансы пересмотра тарифов на грузовые перевозки

Позже на предприятие прибыли представители “Укрзализныци” — машинисты, которые прошли обучение и умеют управлять новыми локомотивами.

“В 3 часа ночи уже 12 декабря тепловозы оставили завод и были поданы на станцию Крюков-на-Днепре”, — резюмировали представители КВСЗ.

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина