Новые локомотивы General Electric в Украине уже ездят (фото)

Крюковский вагоностроительный завод завершил приемо-сдаточные процедуры первой партии тепловозов General Electric в Украине.

“Первая четверка мощных машин покинула корпус пассажирского вагоностроения”, — говорится на сайте КВСЗ.

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Позже на предприятие прибыли представители “Укрзализныци” — машинисты, которые прошли обучение и умеют управлять новыми локомотивами.

“В 3 часа ночи уже 12 декабря тепловозы оставили завод и были поданы на станцию Крюков-на-Днепре”, — резюмировали представители КВСЗ.