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Скидки на подарки к Новому году до 50%. Все Санты покупают в Цитрусе!

Подготовка к новогодним праздникам уже стартовала! И один из самых главных пунктов, который нужно успеть до наступления Нового года, – перевоплотиться в Санту и приобрести подарки для всей семьи! Сделать это быстро, просто и со скидками до 50% можно в Цитрусе!

Что украинцы хотят на Новый год?

ТОП 10 популярных гаджетов, на которые будут действовать новогодние скидки в Цитрусе, выбрали сами покупатели путем голосования. За самые желанные товары отдали более 12 000 голосов!

Meizu 16th набрал 16% голосов покупателей.

Apple iPhone 7 набрал 15% голосов покупателей.

Apple iPhone Xs Max набрал 11% голосов покупателей.

Apple Watch Series 3 набрали 11% голосов покупателей.

Huawei P Smart Plus набрал 10% голосов покупателей.

Apple iPhone Xs набрал 10% голосов покупателей.

Apple iPad 9.7 2018 набрал 8% голосов покупателей.

Amazfit BIP набрал 7% голосов покупателей.

Samsung Galaxy A7 2018 набрал 7% голосов покупателей.

Meizu EP51 набрал 5% голосов покупателей.

Из проголосовавших были определены 20 человек, которые еще до наступления Нового года получили приятные бонусы – сертификаты на 1000 гривен на покупки в Цитрусе.

Что предлагает Цитрус на Новый год?

• Скидки до 50% на смартфоны и мобильные телефоны, технику Apple, смарт-часы, планшеты, ноутбуки, телевизоры, наушники, акустику, фото и видео технику, персональный транспорт, гаджеты для фитнеса и здоровья, игровые приставки, аксессуары для гейминга, товары «Умного дома» и аксессуары!
Все гаджеты, участвующие в акции, можно увидеть на сайте – https://www.citrus.ua/actions/new-year.

ТОП 10 гаджетов, которые выбрали покупатели, по выгодным ценам!

• Возможность получить один из 2019 сертификатов номиналом 1000 грн. на покупки в Цитрусе, совершив покупку на сумму от 200 грн. до 10 января 2019 года!

Новый год в Цитрусе – щедрый на выгодные предложения и приятные сюрпризы!
Приходите, чтобы лично убедиться в этом! Ведь именно поэтому все Санты покупают в Цитрусе!

По материалам Цитрус
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