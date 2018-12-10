SoftBank хочет продать акции Nvidia

Японский телекоммуникационный гигант SoftBank Group собирается в начале 2019 года продать свою долю в Nvidia из-за продолжающегося падения котировок производителя графических решений.

Об этом стало известно информационному агентству Bloomberg от осведомленных источников.

По их данным, на планируемой сделке SoftBank рассчитывает заработать около 3 млрд долларов прибыли. Правда, на данный момент окончательное решение еще не принято, и вполне возможно, что SoftBank передумает избавляться от доли в Nvidia.

В мае 2017 года Bloomberg сообщило об инвестировании SoftBank около 4 млрд долларов в покупку ценных бумаг Nvidia, в результате чего доля японской компании в американской составила 4,9%. В результате Nvidia стала четвертым по величине инвестором Nvidia.

В сентябре 2018 года стоимость принадлежащего SoftBank пакета акций Nvidia достигла пикового значения в 7 млрд долларов. Тогда японский холдинг мог бы заработать порядка 6 млрд долларов, если бы исполнил все свои опционы по средней цене.

Однако с 1 октября 2018 года, когда акции Nvidia достигли максимума, подешевели на 48% к 11 декабря из-за торговой войны между США и Китаем, а также пессимистичных прогнозов касательно спроса на рынке и роста чипмейкеров.