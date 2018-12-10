Незаконное выведение банка с рынка нарушает права и вкладчиков, и акционеров – юрист

Отсутствие законодательного урегулирования возвращения на рынок незаконно выведенных с него банков является сужением прав и свобод граждан, в частности, акционеров и вкладчиков. Поэтому государству необходимо как можно скорее внедрить соответствующие законодательные нормы, которые позволят таким банкам восстанавливаться на рынке.

Такое мнение высказал Глава Комитета ААУ по судебной практике, партнер ЮК EQITY Олег Малиневский во время заседания Комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции на заседании, посвященного вопросу ликвидации банковских учреждений.

Он напомнил, что, согласно статье 22 Конституции Украины, права и свободы человека гарантируются и не могут быть отменены, при этом принятие определенных законов не может вести к сужению прав человека. Однако из-за неурегулированности механизма возобновления работы банка, который НБУ незаконно вывел с рынка и лишил лицензии, возникает именно сужение прав и свобод граждан.

«Преследуя цель защиты вкладчиков [выводя неплатежеспособный банк с рынка], государство, не понимая того, им вредит. Потому что включаются ограничения на возврат средств, происходит невозможность получения дохода банком, поскольку банк уже не осуществляет хозяйственную деятельность и не в состоянии генерировать доход и возвращать средства вкладчикам», – подчеркнул адвокат.

По словам Малиневского, такое сужение прав и свобод граждан происходит из-за отсутствия регулирования в сфере возобновления работы банка, признанного НБУ неплатежеспособным. В то же время, для вкладчиков возврат их средств часто связан именно с возможностями акционеров управлять своим банком.

«Очень часто в судебных заседаниях, когда акционеры пытаются отстаивать свои права в судебном порядке, приходят в поддержку акционеров вкладчики банка. Почему это происходит? Потому что именно акционер может прийти и гарантировать им возврат средств, то есть, акционер является последней надеждой для них вернуть свои деньги», – отметил Олег Малиневский.

Адвокат подчеркнул, что в случае законодательной неурегулированности определенного вопроса судебная власть обязана быть основным инструментом независимого контроля над соблюдением прав граждан. То есть, принимая решения о выведении с рынка банка, основываться не только на дискреционном полномочии НБУ, но и ориентируясь на интересы других сторон – акционеров и вкладчиков.

Напомним, по мнению народного депутата Игоря Луценко, устаревшее банковское законодательство мешает действенной защите интересов вкладчиков банков, и нужно внести изменения, которые бы способствовали усилению прав клиентов банков, которые НБУ незаконно вывел с рынка. Соответствующий законопроект уже разрабатывается рабочей группой при участии народных депутатов, юристов и экспертов.

Отметим, в Украине существует разная практика судов по спорам акционеров банков с НБУ относительно решения о признании банка неплатежеспособным и его ликвидации.