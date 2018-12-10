Какого курса доллара ждать в 2019 году - прогноз экономиста

Под Новый год украинцам стоит ожидать традиционного падения курса гривни и укрепления доллара, а вот в 2019 году ситуация будет не такой предсказуемой.

Об этом рассказал экономист Олег Пендзин, пишет Сегодня.

По его словам, к новогодним праздникам гривна подешевеет на 35-40 копеек.

“Под Новый год мы будем иметь курс доллара приблизительно 28,4 – 28,5. И связано это с тем, что, как правило, каждый год в декабре осуществляется достаточно большой объем выплат из государственного бюджета по выполненным договорам в течение года. С одной стороны, по хозяйственным бюджетным договорам, с другой – в ноябре мы имели рекордные погашения налога на добавленную стоимость, в декабре будет то же самое. В связи с этим гривна подешевеет”, – говорит Пендзин.

Ослабление гривни продолжится и в январе, считает эксперт. Это будет обусловлено тем, что экспортеры получат первую валютную выручку 2019 года в последней декаде января, а то и в начале февраля.

Таким образом, до февраля гривня продолжит падать, а доллар – укрепляться. В феврале курс стабилизируется.

“До февраля мы будем иметь курс 28,7 или 28,8. И потом он стабилизируется на этом уровне и будет удерживаться до мая-июня”, – предполагает Пендзин.

Начнет усиливаться гривня традиционно летом. Хотя выборы могут повлиять на это.

“Выборы-2019 немного изменят эту ситуацию. И гривна может усиливаться чуть раньше. Участники предвыборного процесса будут завозить сюда доллар и тратить большое количество денег, чтобы выполнить задачи предвыборных кампаний. Я думаю, что гривна может усиливаться в мае или даже в апреле”, – рассуждает эксперт.

В вот с середины августа и осенью украинская национальная валюта снова начнет сдавать позиции.

“А дальше, осенью, начнутся те же процессы, которые повторяются уже лет пять-шесть. Такая динамика повторяется из года в год”, – суммирует он.