Какого курса доллара ждать в 2019 году - прогноз экономиста

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Под Новый год украинцам стоит ожидать традиционного падения курса гривни и укрепления доллара, а вот в 2019 году ситуация будет не такой предсказуемой.
Об этом рассказал экономист Олег Пендзин, пишет Сегодня.
По его словам, к новогодним праздникам гривна подешевеет на 35-40 копеек.
“Под Новый год мы будем иметь курс доллара приблизительно 28,4 – 28,5. И связано это с тем, что, как правило, каждый год в декабре осуществляется достаточно большой объем выплат из государственного бюджета по выполненным договорам в течение года. С одной стороны, по хозяйственным бюджетным договорам, с другой – в ноябре мы имели рекордные погашения налога на добавленную стоимость, в декабре будет то же самое. В связи с этим гривна подешевеет”, – говорит Пендзин.
Ослабление гривни продолжится и в январе, считает эксперт. Это будет обусловлено тем, что экспортеры получат первую валютную выручку 2019 года в последней декаде января, а то и в начале февраля.
Таким образом, до февраля гривня продолжит падать, а доллар – укрепляться. В феврале курс стабилизируется.
“До февраля мы будем иметь курс 28,7 или 28,8. И потом он стабилизируется на этом уровне и будет удерживаться до мая-июня”, – предполагает Пендзин.
Начнет усиливаться гривня традиционно летом. Хотя выборы могут повлиять на это.
“Выборы-2019 немного изменят эту ситуацию. И гривна может усиливаться чуть раньше. Участники предвыборного процесса будут завозить сюда доллар и тратить большое количество денег, чтобы выполнить задачи предвыборных кампаний. Я думаю, что гривна может усиливаться в мае или даже в апреле”, – рассуждает эксперт.
В вот с середины августа и осенью украинская национальная валюта снова начнет сдавать позиции.
“А дальше, осенью, начнутся те же процессы, которые повторяются уже лет пять-шесть. Такая динамика повторяется из года в год”, – суммирует он.
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