Маркарова вышла из набсоветов государственных банков

Кабинет министров Украины вывел нынешнего министра финансов Оксану Маркарову из состава наблюдательных советов “Укрэксимбанка” и “Ощадбанка”.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Также Оксана Маркарова вышла из наблюдательных советов “ПриватБанка” и “Укргазбанка” согласно ст. 53 закона “Об акционерных обществах”.

Напомним, что согласно закону “О Кабинете министров Украины”, члены правительства не могут входить в наблюдательные советы предприятий, имеющих целью получение прибыли.

Сообщалось, что ВР проголосовала за назначение на должность министра финансов Оксаны Маркаровой, которая с июня руководит Минфином. За соответствующее постановление свои голоса отдали 242 депутата.