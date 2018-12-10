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Маркарова вышла из набсоветов государственных банков

Маркарова вышла из набсоветов государственных банков

Кабинет министров Украины вывел нынешнего министра финансов Оксану Маркарову из состава наблюдательных советов “Укрэксимбанка” и “Ощадбанка”.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Также Оксана Маркарова вышла из наблюдательных советов “ПриватБанка” и “Укргазбанка” согласно ст. 53 закона “Об акционерных обществах”.

Напомним, что согласно закону “О Кабинете министров Украины”, члены правительства не могут входить в наблюдательные советы предприятий, имеющих целью получение прибыли.

Сообщалось, что ВР проголосовала за назначение на должность министра финансов Оксаны Маркаровой, которая с июня руководит Минфином. За соответствующее постановление свои голоса отдали 242 депутата.

По материалам Зеркало Недели
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