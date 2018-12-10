Европейские банки выделят 176 млн евро на повышение безопасности движения в Украине

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Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития выделят 176 млн евро на новый проект по повышению осведомленности украинцев о безопасности дорожного движения. Об этом говорится в заявлении главы представительства ЕИБ в Украины Жана-Эрика де Загона.
По его словам, в Украине стартует новый проект, который будет направлен на повышение осведомленности о безопасности движения. ЕИБ называет проект флагманским в регионе, поскольку за объемом инвестиций он самый большой — 176 млн евро. Европейский инвестиционный банк выделит 75 млн евро, остаток средств предоставит ЕБРР.
Проект будет реализовываться во Львове, Киеве, Одессе, Харькове и Днепре. Эти города были выбраны по оценке статистики ДТП и готовности инвестировать в проект.
Напомним, в 2018 году Мининфраструктуры при поддержке европейских партнеров разработало и утвердило Национальную транспортную стратегию до 2030 года, одним из ключевых пунктов которой является уменьшение травматизма на дорогах.
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