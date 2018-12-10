Укргазбанк привлек $500 млн у китайских инвесторов для строительства Днестровской ГАЭС

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Государственный Укргазбанк согласовал с китайскими инвесторами привлечение кредита на 500 миллионов долларов, которые пойдут на строительство крупнейшей в Европе гидроаккумулирующей электростанции — Днестровской.
Отмечается, что проценты по кредиту составят 4,5% годовых.
Читайте также: Энергоатом начал тестировать оборудование Holtec для хранилища ядерного палива
«К сожалению, сегодня объемы китайских инвестиций в Украину далеки от желаемых. На это, безусловно, есть причины. Вместе с тем, близости Украины к рынку ЕС уже достаточно для некоторых китайских компаний для того, чтобы сделать решительный шаг и начать развивать свой бизнес в Украине», — сообщил глава правления Укргазбанка в интервью одному из украинских изданий.
Отметим, что украинская компания “Укргидроэнерго”, которая управляет отечественными ГЭС и ГАЭС ранее, подписала меморандум с китайской компанией CNEEC на 500 миллионов долларов. В частности, китайская компания должна завершить строительство Днестровской ГАЭС.
Вместе с тем, такое решение раскритиковали народные депутаты, которые требовали, чтобы Днестровскую ГАЭС укомплектовали турбинами, произведенными в Украине на заводах «Турбоатома».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Госбюджете впервые за 5 лет сокращают расходы на обслуживание Президента и АдминистрацииВчера, 08:45 - 910 24
Насиров: я продолжу работу в ГФСВчера, 15:00 - 1473 11
Порошенко выделил 500 млн грн на компенсацию убытков "Укрпочты" за доставку пенсийВчера, 11:30 - 636 11
Нафтогаз в этом году обеспечил 18% поступлений госбюджетаВчера, 12:30 - 410 10
В Украине запретят сплошную застройку в городахВчера, 10:00 - 2228 9
Сбербанк решил обрезать названиеВчера, 10:45 - 2612 3
Тарифы на коммунальные услуги ежегодно будут расти на 10-20%, - прогноз МЭРТВчера, 08:00 - 2435 7
В Украине запретят сплошную застройку в городахВчера, 10:00 - 2228 9
С января 2019 года изменят систему проверок бизнесаВчера, 09:00 - 1669 1
Насиров: я продолжу работу в ГФСВчера, 15:00 - 1473 11
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкцию10.12.2018, 15:10 - 945
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 2294 3
SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда (видео)04.12.2018, 11:10 - 1751 2
Украинцев выбрали для работы в NASA. Маску отказали30.11.2018, 12:10 - 5327 5
В Америке заработал стартап по доставке продуктов беспилотными авто26.11.2018, 14:10 - 2157 2