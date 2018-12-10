Укргазбанк привлек $500 млн у китайских инвесторов для строительства Днестровской ГАЭС

Государственный Укргазбанк согласовал с китайскими инвесторами привлечение кредита на 500 миллионов долларов, которые пойдут на строительство крупнейшей в Европе гидроаккумулирующей электростанции — Днестровской.

Отмечается, что проценты по кредиту составят 4,5% годовых.

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«К сожалению, сегодня объемы китайских инвестиций в Украину далеки от желаемых. На это, безусловно, есть причины. Вместе с тем, близости Украины к рынку ЕС уже достаточно для некоторых китайских компаний для того, чтобы сделать решительный шаг и начать развивать свой бизнес в Украине», — сообщил глава правления Укргазбанка в интервью одному из украинских изданий.

Отметим, что украинская компания “Укргидроэнерго”, которая управляет отечественными ГЭС и ГАЭС ранее, подписала меморандум с китайской компанией CNEEC на 500 миллионов долларов. В частности, китайская компания должна завершить строительство Днестровской ГАЭС.

Вместе с тем, такое решение раскритиковали народные депутаты, которые требовали, чтобы Днестровскую ГАЭС укомплектовали турбинами, произведенными в Украине на заводах «Турбоатома».