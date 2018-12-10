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Выбираем депозит перед Новым годом: получаем бонус

А вы знали, что перед новогодними праздниками можно не только усиленно менять валюту либо рассчитываться кредитной картой, но и качественно приумножить свои сбережения?

Почему именно перед Новым годом? 🏦 Все потому, что конец года для банковского мира – это время подведения итогов и планирование финансового фундамента на год следующий. В это период банки стараются привлечь максимальное количество клиентов. Для этого предлагают высокие ставки, специальные предложения, и даже подарки.

Что важно для вкладчика? 👁️👁️ Цели банков ясны. Но для вкладчика, который хочет воспользоваться выгодами и заработать – необходимо быть очень внимательным, понимать все условия по предложениям. И в погоне за высокой ставкой полагаться на проверенных участников банковского сектора.

Зачем мне finance? 🤔 Ежедневно наши сотрудники проверяют условия банков, отыскивают выгодные предложения и реагируют на все пожелания вкладчиков. Более того, нам удалось договориться с многими банками, чтобы те платили читателям finance.ua больше – до +1,8% в гривне, и до +0,7% к вкладу в валюте.

Мы уже помогли сотням тысяч пользователей подобрать не просто выгодный депозит, а оптимальный вклад с бонусом. Поэтому и сегодня хотим, чтобы вы не пропустили благоприятный предновогодний период. Не упускайте возможности!

Все вклады с бонусами бережно собраны в одном разделе. Пользуйтесь, выбирайте, и зарабатывайте больше:

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По материалам Finance.UA
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