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Наличие бесплатных лекарств можно будет проверить на сайте областного департамента здравоохранения — решение правительства

Наличие бесплатных лекарств можно будет проверить на сайте областного департамента здравоохранения — решение правительства

Правительство обязало областные департаменты здоровья публиковать на своих сайтах информацию об имеющихся бесплатных лекарствах и медсредствах для пациентов.

Такое постановление принял Кабинет Министров 12 декабря.

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Речь идет о лекарственных средствах и медицинских изделиях, закупленных за государственные средства, средства местного бюджета или другие источники в учреждениях здравоохранения.

«То есть каждый украинец сможет проверить, есть ли в медучреждении нужный и бесплатный для пациентов препарат и увидеть, по какой стоимости конкретные лекарства закупили. Это можно будет легко сделать в онлайн режиме, даже не выходя из дома», — отметили в Минздраве.

Также правительство обязало областные департаменты мониторить и перераспределять лекарственные средства, медизделия и вакцины в соответствии с потребностью больницы, ее пациентов.

Следовательно, если в каком-то городе заканчивается необходимый препарат, областной департамент здравоохранения должен организовать поступление лекарств из того региона, в котором есть их избыток.

По материалам hromadske.tv
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