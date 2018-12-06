Наличие бесплатных лекарств можно будет проверить на сайте областного департамента здравоохранения — решение правительства

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Правительство обязало областные департаменты здоровья публиковать на своих сайтах информацию об имеющихся бесплатных лекарствах и медсредствах для пациентов.
Такое постановление принял Кабинет Министров 12 декабря.
Читайте также: Супрун рассказала, как в Минздраве преодолевают коррупцию и теневые схемы
Речь идет о лекарственных средствах и медицинских изделиях, закупленных за государственные средства, средства местного бюджета или другие источники в учреждениях здравоохранения.
«То есть каждый украинец сможет проверить, есть ли в медучреждении нужный и бесплатный для пациентов препарат и увидеть, по какой стоимости конкретные лекарства закупили. Это можно будет легко сделать в онлайн режиме, даже не выходя из дома», — отметили в Минздраве.
Также правительство обязало областные департаменты мониторить и перераспределять лекарственные средства, медизделия и вакцины в соответствии с потребностью больницы, ее пациентов.
Следовательно, если в каком-то городе заканчивается необходимый препарат, областной департамент здравоохранения должен организовать поступление лекарств из того региона, в котором есть их избыток.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Супрун сообщила, какие медуслуги станут платными в 2019 годуВчера, 20:00 - 43097 25
В Госбюджете впервые за 5 лет сокращают расходы на обслуживание Президента и Администрации12 ч. назад - 748 24
Насиров: я продолжу работу в ГФС5 ч. назад - 1142 10
Порошенко выделил 500 млн грн на компенсацию убытков "Укрпочты" за доставку пенсий9 ч. назад - 499 10
Нафтогаз в этом году обеспечил 18% поступлений госбюджета8 ч. назад - 297 7
Супрун сообщила, какие медуслуги станут платными в 2019 годуВчера, 20:00 - 43097 25
Сбербанк решил обрезать название10 ч. назад - 2334 3
Тарифы на коммунальные услуги ежегодно будут расти на 10-20%, - прогноз МЭРТ12 ч. назад - 2213 4
В Украине запретят сплошную застройку в городах10 ч. назад - 1884 7
С января 2019 года изменят систему проверок бизнеса11 ч. назад - 1506 1
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкциюПозавчера, 15:10 - 910
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 2263 3
SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда (видео)04.12.2018, 11:10 - 1736 2
Украинцев выбрали для работы в NASA. Маску отказали30.11.2018, 12:10 - 5290 5
В Америке заработал стартап по доставке продуктов беспилотными авто26.11.2018, 14:10 - 2145 2