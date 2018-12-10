В Украине появится электронная акцизная марка

Государственная фискальная служба (ГФС) планирует в ближайшей перспективе внедрить в Украине автоматизированную систему контроля за оборотом подакцизных товаров “Электронная акцизная марка”, которая должна способствовать усилению контроля за такими товарами и исключить их теневой оборот.

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.

Кроме того, в планах руководства ГФС – полноценно запустить к 2020 году электронный аудит, “что позволит проявлять большую часть рисков еще до проведения проверки налогоплательщиков, а также значительно ускорит и упростит процедуры анализа данных”.

Пресс-служба ГФС также сообщила о том, что за год Украина вошла в ТОП-10 стран, использующих электронный кабинет плательщика.

Напомним, эксперты довольно скептически оценивают инициативу налоговиков по внедрению “Электронной акцизной марки”. Специалисты отмечают, что электронная акцизная марка не сможет защитить потребителя от суррогата.