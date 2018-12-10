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В Украине появится электронная акцизная марка

В Украине появится электронная акцизная марка

Государственная фискальная служба (ГФС) планирует в ближайшей перспективе внедрить в Украине автоматизированную систему контроля за оборотом подакцизных товаров “Электронная акцизная марка”, которая должна способствовать усилению контроля за такими товарами и исключить их теневой оборот.

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.

Кроме того, в планах руководства ГФС – полноценно запустить к 2020 году электронный аудит, “что позволит проявлять большую часть рисков еще до проведения проверки налогоплательщиков, а также значительно ускорит и упростит процедуры анализа данных”.

Пресс-служба ГФС также сообщила о том, что за год Украина вошла в ТОП-10 стран, использующих электронный кабинет плательщика.

Напомним, эксперты довольно скептически оценивают инициативу налоговиков по внедрению “Электронной акцизной марки”. Специалисты отмечают, что электронная акцизная марка не сможет защитить потребителя от суррогата.

По материалам УНН
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