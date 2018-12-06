Под Киевом нашли семь нелегальных газовых автозаправок

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АЗС действовали в Ирпене, Гостомеле, Коцюбинском и Ворзеле.
Нелегальные газовые заправки реализовывали сжиженный газ без разрешительных документов. Действия предпринимателей квалифицированы по ч. 1 ст. 272 УК Украины, нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если это нарушение создало угрозу гибели людей или наступления иных тяжких последствий или причинило вред здоровью потерпевшего, пишет Сегодня.
Ранее мы писали, что в начале декабря под Киевом правоохранители ликвидировали восемь подпольных газовых автозаправок. Нелегальные станции работали в Борисполе и на территории двух районов – Бориспольского и Барышевского.
Также мы сообщали, что Украину наводнили нелегальные АЗС. Силовики в связи с этим начали устраивать облавы на нелегальные заправки. Как правило, “самопал” дешевле легальной горючки на 5-6 грн за литр, что делает их популярными среди населения.
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