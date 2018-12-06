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Украина должна вернуть 500 млн евро от ЕС в апреле 2033 года - Минфин

Украина должна вернуть 500 млн евро от ЕС в апреле 2033 года - Минфин

В Министерстве финансов Украины сообщили, что срок погашения первого транша новой программы макрофинансовой помощи от Евросоюза истекает в апреле 2033 года.

Отмечается, что заем ЕС предоставлен ​​под 1,25%. Его зачислили сразу в бюджет Украины.

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«Перечень требований, которые Украина должна выполнять, чтобы получать макрофинансовую помощь Евросоюза, содержит обязательства в сфере борьбы с коррупцией, качества государственного управления и налоговой системы, реформу энергетического сектора, социальной политики и корпоративного управления в государственных предприятиях, а также реформу системы управления государственными финансами», – сообщают в Минфине.

По материалам hromadske.tv
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