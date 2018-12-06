Межбанк: доллар упал на дефиците гривны, избытке доллара и «невмешательстве» в торги регулятора

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Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в понедельник относительно доллара на 4,74 коп., на торгах вторника повысился на 6,36 коп., оказавшись на уровне 27,7132 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 11-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 7,04 коп., составил 27,7124 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 11 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,72/27,74 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.02, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке растянула спред, повысив офера до 27,72/27,77 UAH/USD, заволновавшись из-за появившейся информации о заметном росте гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 45 345,3 млн. грн. к отметке 68 886,9 млн. грн. Предположительно, это результат погашения НБУ депозитных сертификатов, проданных регулятором 07-го на сумму, превышающую 25,0 млрд. грн., среди которых бумаг overnight банки приобрели на 18,425 млрд. грн. Регламент межбанка исключал попадание этой гривни на торги.
Однако вскоре участники торгов успокоились, а держатели СКВ инициировали ее продажу, игнорируя этот рост гривневой ликвидности, вернув курс «американца» около 10.15 на уровни открытия: 27,72/27,74 UAH/USD. С этого момента стартовал нисходящий тренд безналичной пары доллар-гривня, причем снижение до 11.35 проходило достаточно динамично, уронив курс СКВ на этот час к 27,70/27,71 UAH/USD. Складывалось впечатление, что игроки намеренно торопились уронить цену доллара, пытаясь заставить регулятор появиться на рынке и выкупить часть долларовой ликвидности. После упомянутого часа коррекция СКВ потеряла темп, игравшие на понижение участники рынка, похоже, надеялись на благосклонность регулятора, «заморозив» откат на целый час. Когда надежды на Институтскую растаяли, доллар возобновил снижение, хотя и более медленным темпом, сумев к обеденному перерыву упасть до цифры 27,68/27,70 UAH/USD.
После обеда, по сути, до самого завершения вторничной сессии межбанка, «американец» на опустевшем межбанке не покидал эту цифру.
В районе отметки 27,69/27,71 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 11 декабря, совершив уже ничего не решающий предфинишный подскок.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,68/ 27,70
евро – 31,54/ 31,56
российский рубль – 0,416 / 0,417
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