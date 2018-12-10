Как долго придется откладывать на покупку 1-комнатной квартиры в Украине (инфографика)

Большинство украинцев могут позволить себе приобрести первое жилье благодаря заработкам за границей, ипотечным кредитам в банке (с огромными процентными ставками), или одолжить у родственников. Мы посчитали, сколько лет нужно потратить, чтобы накопить на квартиру.

В зависимости от области, в которой планируется приобретение квартиры и дальнейшее проживание, придется потратить от 3 до 9 лет. Также на длительность влияет новизна квартиры и средняя зарплата. Самым дорогим для покупки квартиры считается Киев, но и средняя зарплата тут выше, чем в остальных областях. Так, на первичном рынке квартира обойдется в 940 тыс. грн, а на вторичном в 710 тыс. грн.

Учитывая, что средняя заработная плата составляет 13 614 тыс. грн, то на новую квартиру придется отложить 70 зарплат на протяжении 5 лет и 8 месяцев. На старую квартиру понадобится 53 зарплаты на протяжении 4 лет и 4 месяцев. Вторым по дороговизне является Львов. Тут средняя цена за новую квартиру составляет 850 тыс. грн, а за старую 740 тыс. грн. Но средняя зарплата во Львове значительно ниже – 8 416 грн, потому на первичный рынок придется отложить 101 зарплату, то есть 8 лет и 4 месяца, или 88 зарплат, чтобы приобрести вторичную квартиру через 7 лет и 3 месяца.

Для данных цен существуют некоторые поправки. Например, стоимость жилья за такой длительный срок должна остаться такой же, или приблизительно такой же. Расчеты указаны при условии, что откладывается вся зарплата, то есть жить придется за счет родственников или супругов. Или нужно зарабатывать больше.