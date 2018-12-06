Минэкономики обновило прогноз роста ВВП Украины в 2018 году

Эксперты Министерства экономического развития и торговли Украины презентовали обновленные прогнозы роста валового внутреннего продукта Украины в 2018-2021 годах. Так, там ожидают, что по итогам 2018 года экономика вырастет на 3,1%.

В то же время, рост экономики в 2019 году прогнозируется на уровне 3%, в 2020 году – 3,1%, а в 2021 году – 3,9%.

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«По мнению экспертов, для достижения устойчивого экономического развития Украины в настоящее время необходим переход в долгосрочной перспективе к инвестиционной модели развития экономики, что позволит иметь устойчивый высокий рост на уровне 6-7% с учетом качественных структурных сдвигов. Данное направление соответствует Целям устойчивого развития, которые Украина взяла на себя обязательство имплементировать», – сообщают в Минэкономразвития.