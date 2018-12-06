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В Укрпочте предупреждают о задержках посылок

В Укрпочте предупреждают о задержках посылок

В “Укрпочте” предупреждают о вероятных задержках почтовых посылок из-за увеличения спроса в связи с новогодними и рождественскими праздниками.

Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

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“Сроки стандартной почтовой доставки могут увеличиться из-за роста объемов почты, которая пересылается, в предновогодний и рождественский период. В это время в усиленном режиме работает авиационная инфраструктура (аэропорты, авиалинии, хэндлинговые компании) и таможенные подразделения Украины и других стран мира, однако их пропускные возможности являются ограниченными”, – говорится в сообщении.

Компания советует клиентам отслеживать местоположение посылки, позвонив в контакт-центр или через официальную страницу “Укрпочты” в Facebook.

По материалам ТСН
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