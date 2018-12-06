ГФС: В ноябре плательщикам возместили рекордные 13,6 миллиарда НДС

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В ноябре сумма возмещения налога на добавленную стоимость стала крупнейшей в этом году – 13,6 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.
«В ноябре текущего года на счета плательщиков возмещено 13,6 млрд грн налога на добавленную стоимость. В этом месяце сумма возмещения стала крупнейшей в 2018 году. До этого самую большую сумму бюджетной компенсации по НДС плательщики получили в сентябре – 12,5 млрд грн», – говорится в сообщении.
Как отмечается, возмещенная в ноябре сумма НДС на 20%, или на 2,2 млрд грн превышает показатель соответствующего периода прошлого года. В ноябре 2017 году сумма возмещения составила 11,4 млрд гривен.
«В целом за 11 месяцев 2018 года плательщикам было возвращено 121,6 млрд грн налога на добавленную стоимость, что на 11,9%, или на 12,9 млрд грн больше за соответствующий период прошлого года. В январе-ноябре 2017 года плательщикам было возвращено 108,7 млрд грн», – сообщают в ГФС.
Также налоговики добавляют, что выросла на 1,1 млрд грн, или на 12,2% по сравнению с 11 месяцами 2018 года и среднемесячная сумма возмещения НДС. Если в течение января-ноября 2017 года плательщикам ежемесячно в среднем возвращали почти 9,9 млрд грн, то уже в 2018 году этот показатель составлял 11 млрд грн», – сообщают налоговики.
В ГФС напоминают, что на сегодня отсутствуют любые возможности для манипуляций с возмещением НДС, поскольку весь процесс автоматический и прозрачный.
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