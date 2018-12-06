В Instagram появилась новая функция

В Instagram появилась возможность обмениваться голосовыми сообщениями в Direct

Для записи голосового сообщения нужно удерживать нажатой кнопку микрофона рядом с окошком набора текста.

Максимальная длина записи составляет одну минуту.

Ее можно прослушать несколько раз, так как голосовое сообщение остается в истории переписки.