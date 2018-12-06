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Суд в Канаде пока не отпустил под залог финдиректора Huawei

Суд в Канаде пока не отпустил под залог финдиректора Huawei

Суд в канадском Ванкувере не вынес решения по вопросу об освобождении под залог ранее арестованной в Канаде финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, сообщила газета Star Vancouver. Суд не смог принять решение об освобождении Мэн Ваньчжоу под залог в $15 млн, предложенный ее мужем Лю Сяоцзун, в связи с тем, что он не является резидентом Канады. Как отмечает издание, заседание суда продолжится во вторник.

Об этом пишет ТСН.

Ранее сообщалось, что финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, арестованная в Канаде, под присягой заявила о своей невиновности и потребовала об освобождении под залог до решения суда об экстрадиции ее в США. Китаянку обвиняют в том, что она причастна к поставке компанией продукции американского происхождения в Иран и другие страны в нарушение экспортного законодательства США и законов о санкциях.

Арест был произведен канадскими властями 1 декабря по запросу из Вашингтона. Как сообщалось, МИД КНР после ареста Мэн Ваньчжоу вызвал посла США в Пекине и заявил ему протест китайской стороны. В субботу МИД КНР также вызвал канадского посла, призвав “немедленно освободить задержанную, обеспечить соблюдение ее прав”. Напомним, что ранее США призвали союзников прекратить использовать оборудование Huawei.

По материалам ТСН
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