Межбанк: доллар упал на нехватке гривны

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Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,72/27,74 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки
изрядного расширения гривневой ликвидности. На это указало резкое повышение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 45 345,3 млн. грн. к отметке 68 886,9 млн. грн.
Выйдя в реальную сферу около 10.02, котировки доллара ограничились расширением спреда, исправляя предфинишный провал безналичной пары доллар-гривня на пятничной сессии – 27,72/27,77 UAH/USD.
Около 10.17 котировки безналичного «американца» вернулись к ценам вторничного открытия (27,72/27,74 UAH/USD), немного успокоившись после первого шока от увиденного гривневого «навеса» на коррсчетах регулятора. По всей видимости, это бюджетные деньги, отправленные из Центра «на места», де-юре не имеющие отношения к событиям на межбанке.
Подтверждая это предположение, по состоянию на 10.23 Киева цена «американца» на межбанке понизилась до 27,71/27,74 UAH/USD.
Около 10.40 котировки безналичного доллара сузили спред (27,710/27,735 UAH/USD), сопровождаясь равновесной торговлей.
Сбалансированность спроса и предложения на торгах безналичного доллара на межбанке задержала цены «американца» на отметке 27,710/27,735 UAH/USD по состоянию на 10.57 Киева.
Равновесие спроса и предложения СКВ на межбанке продолжалось недолго – к 11.05 выросшая активность продавцов понизила действующие цены доллара к 27,700/27,725 UAH/USD, повышая вероятность участия регулятора во вторничной сессии «инкогнито», с платформы Matching.
Около 11.20, сохранив нисходящий тренд, безналичная пара доллар-гривня оказалась на отметке 27,70/27,72 UAH/USD. В свою очередь регулятор, демонстрируя железные нервы, на моменте не вмешивается в это падение «американца».
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,72/ 27,74
евро – 31,61/ 31,63
российский рубль – 0,416 / 0,417
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