Межбанк: доллар упал на нехватке гривны

Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,72/27,74 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки

изрядного расширения гривневой ликвидности. На это указало резкое повышение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 45 345,3 млн. грн. к отметке 68 886,9 млн. грн.

Выйдя в реальную сферу около 10.02, котировки доллара ограничились расширением спреда, исправляя предфинишный провал безналичной пары доллар-гривня на пятничной сессии – 27,72/27,77 UAH/USD.

Около 10.17 котировки безналичного «американца» вернулись к ценам вторничного открытия (27,72/27,74 UAH/USD), немного успокоившись после первого шока от увиденного гривневого «навеса» на коррсчетах регулятора. По всей видимости, это бюджетные деньги, отправленные из Центра «на места», де-юре не имеющие отношения к событиям на межбанке.

Подтверждая это предположение, по состоянию на 10.23 Киева цена «американца» на межбанке понизилась до 27,71/27,74 UAH/USD.

Около 10.40 котировки безналичного доллара сузили спред (27,710/27,735 UAH/USD), сопровождаясь равновесной торговлей.

Сбалансированность спроса и предложения на торгах безналичного доллара на межбанке задержала цены «американца» на отметке 27,710/27,735 UAH/USD по состоянию на 10.57 Киева.

Равновесие спроса и предложения СКВ на межбанке продолжалось недолго – к 11.05 выросшая активность продавцов понизила действующие цены доллара к 27,700/27,725 UAH/USD, повышая вероятность участия регулятора во вторничной сессии «инкогнито», с платформы Matching.

Около 11.20, сохранив нисходящий тренд, безналичная пара доллар-гривня оказалась на отметке 27,70/27,72 UAH/USD. В свою очередь регулятор, демонстрируя железные нервы, на моменте не вмешивается в это падение «американца».

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,72/ 27,74

евро – 31,61/ 31,63

российский рубль – 0,416 / 0,417

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке