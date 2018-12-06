Отключить Россию от SWIFT: Литва приняла резолюцию с призывом к ЕС

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Парламент (Сейм) Литвы принял резолюцию “О поддержке Украины в контексте агрессии Российской Федерации”, в которой предлагает Западу изменить стратегию сдерживания российской агрессии и пойти на серьезные меры, вплоть до отключения России от SWIFT.
В документе указывается, что Россия продолжает предпринимать агрессивные и разрушительные действия против Украины, Европейского Союза и НАТО, а нападением на украинские корабли в Керченском проливе перешла “красную линию”.
В своей резолюции литовский Сейм призывает к радикальному изменению стратегии Запада по сдерживанию российской агрессии, переходу к конкретным действиям и принуждению Москвы к умиротворению, в противном случае к введению гораздо более эффективных и более широких санкций. Литовские парламентарии поддержали усиление присутствия НАТО в Черном море, призывают страны ЕС и страны-члены НАТО расширить и усилить санкции против России, а также расширить и углубить сотрудничество с Украиной путем укрепления ее обороноспособности, оказания помощи в проведении реформ и обеспечения того, чтобы к 2027 году Украина была должным образом готова к переговорам по вступлению в ЕС.
Резолюция Сейма предполагает:
В случае невыполнения Россией таких требований Запада или наложения вето (в случае с миротворцами), предлагается ввести всеобъемлющие санкции в отношении газового, нефтяного, финансового секторов, включая отключение от банковской системы SWIFT.
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