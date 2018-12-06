В Украине ликвидировали еще один банк

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил о прекращении юридического лица ПАО “Классикбанк”.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
“Согласно предписаниям части 3 статьи 53 Закона Украины “О системе гарантирования вкладов физических лиц” 7 декабря 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о проведении государственной регистрации прекращения ПАО “Классикбанк” как юридического лица, а следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным”, – говорится в сообщении.
Таким образом, полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц в качестве ликвидатора ПАО “Классикбанк” прекращены.
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