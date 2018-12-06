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Экс-директора украинского банка подозревают в хищении 8 млн гривен

Экс-директора украинского банка подозревают в хищении 8 млн гривен

Бывшего председателя правления ПАО “Банк Петрокоммерц-Украина” подозревают в злоупотреблениях, которые нанесли финансовому учреждению 8 млн гривен убытков.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В частности, работниками следственного управления ГУ Национальной полиции в городе Киеве в рамках досудебного расследования установлено, что чиновник банка с целью получения неправомерной выгоды в интересах сторонних предприятий единолично, без обязательного согласия членов наблюдательного совета и игнорируя запрет условий кредитования, принял решение о выдаче ПрАО “Донецксталь” многомиллионного кредита. Такое злоупотребление полномочиями нанесло банковскому учреждению ущерб на сумму 8 млн гривен.

Таким образом, экс-чиновнику банка инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364-1 УК Украины.

Напомним, ВР 20 ноября отказалась снять неприкосновенность с нардепа Станислава Березкина. Так, его подозревают в причастности к хищению средств государственного “Ощадбанка”. За снятие проголосовали лишь 160 парламентариев при 226 минимально необходимых.

По материалам РБК-Украина
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