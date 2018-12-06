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Первые вертолеты Airbus прибудут в Украину в ближайшие дни

Первые вертолеты Airbus прибудут в Украину в ближайшие дни

Первые вертолеты Airbus, которые будет использовать Государственная служба чрезвычайных ситуаций и Национальная гвардия, прибудут в Украину уже в ближайшие дни.

Об этом сегодня сообщил журналистам министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

“В ближайшие дни мы в Украине увидим первые ласточки, первые модели Airbus Helicopters Super Puma H225, которые будут у нас, и вы сможете их посмотреть. Одна машина прибудет для Государственной службы чрезвычайным ситуациям, другая – для Национальной гвардии”, – сказал Аваков.

По его словам, новые французские вертолеты будут работать вместе с теми, которые есть в Украине.

Справка finance.ua

  • МВД и Airbus 14 июля подписали соглашение о поставках 55 вертолетов для нужд Национальной полиции, Национальной гвардии, пограничников и спасателей. Сумма контракта составляет 555 млн евро.
По материалам УНН
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