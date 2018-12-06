Первые вертолеты Airbus прибудут в Украину в ближайшие дни

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Первые вертолеты Airbus, которые будет использовать Государственная служба чрезвычайных ситуаций и Национальная гвардия, прибудут в Украину уже в ближайшие дни.
Об этом сегодня сообщил журналистам министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
“В ближайшие дни мы в Украине увидим первые ласточки, первые модели Airbus Helicopters Super Puma H225, которые будут у нас, и вы сможете их посмотреть. Одна машина прибудет для Государственной службы чрезвычайным ситуациям, другая – для Национальной гвардии”, – сказал Аваков.
По его словам, новые французские вертолеты будут работать вместе с теми, которые есть в Украине.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко подписал закон о прекращении дружбы с РФВчера, 15:30 - 1270 18
Экспресс в "Борисполь" снова сломался, даже не выехав за пределы КиеваВчера, 10:20 - 5269 18
В Японии миллионы заброшенных домов распродают по низким ценам или отдают даромВчера, 11:30 - 3769 7
У monobank произошел сбой в обслуживании картВчера, 12:45 - 5618 5
Криптовалюты готовы перейти в фазу ядерной зимы - миллиардерВчера, 09:15 - 6223 1
У monobank произошел сбой в обслуживании картВчера, 12:45 - 5618 5
Экспресс в "Борисполь" снова сломался, даже не выехав за пределы КиеваВчера, 10:20 - 5269 18
В Японии миллионы заброшенных домов распродают по низким ценам или отдают даромВчера, 11:30 - 3769 7
Валютные карты monobank: зачем и сколько это стоитВчера, 15:43 - 2783 1
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкциюВчера, 15:10 - 326
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 1847 3
SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда (видео)04.12.2018, 11:10 - 1508 2
Украинцев выбрали для работы в NASA. Маску отказали30.11.2018, 12:10 - 4881 5
В Америке заработал стартап по доставке продуктов беспилотными авто26.11.2018, 14:10 - 1979 1