Банковская система наращивает розничное кредитование - финансисты (видео)

Одним из факторов стабильности на валютном рынке финансисты называют эффективную работу банковского сектора в текущем году и позитивные ожидания на следующий. Украинская банковская система наращивает розничное кредитование, так в текущем году объемы выданных потребительских кредитов населению прибавили 40% по сравнению с 2017 годом и продолжают расти.

Об этом шла речь в эфире программы “Фінансовий тиждень”.

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“По нашим ожиданиям, тенденция к росту этого сегмента будет продолжаться и в следующем году. Учитывая это, мы планируем в следующем году во время диагностики особое внимание уделить именно потребительскому кредитованию. Мы будем диагностировать эти портфели, чтобы понять, как в условиях негативных кризисных явлений этот портфель может выдерживать нагрузки”, – объясняет первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Зато объемы кредитования малого и среднего бизнеса практически не изменились. Именно его банкиры называют наиболее важным для развития страны. Однако существенного увеличения в следующем году не ожидают. Препятствием этому называют высокую стоимость средств, медленные темпы реформ и недостаточное количество добросовестных заемщиков.

“Малый и средний бизнес не только залог экономического роста экономики любой страны, а это еще стабильность банковской системы, потому что МСБ – это диверсифицированный портфель. Это компании, которые проводят обороты, держат свои ресурсы в банках. Это стабильная ресурсная база, которую нужно развивать”, – добавляет председатель правления Пиреус банка Сергей Наумов.