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В Украине продадут 1300 объектов малой приватизации

В Украине продадут 1300 объектов малой приватизации

Почти все объекты малой приватизации в Украине, которые сейчас находятся в системе “Прозорро.Продажи”, в течение ближайших нескольких месяцев будут проданы. Об этом заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, пишет Сегодня.

“Я уверен, что 1300 объектов, которые занесены в перечень, мы в течение нескольких месяцев на 90-95% продадим”, – сказал он.

По его словам, после приватизации этих активов встанет вопрос о том, чтобы министерства и ведомства передавали Фонду госимущества другие свои объекты на продажу.

Как сообщалось, 28 марта Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины утвердил список объектов малой приватизации, которые подлежат продаже в 2018 году.

10 мая на заседании Кабинета Министров был принят пакет постановлений, направленных на запуск в Украине продажи объектов малой приватизации. В начале июля аккредитацию для проведения малой приватизации получили десять электронных площадок. 24 июля на платформе Prozorro стартовала продажа объектов малой приватизации.

По материалам Сегодня
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