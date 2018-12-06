В Украине продадут 1300 объектов малой приватизации

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Почти все объекты малой приватизации в Украине, которые сейчас находятся в системе “Прозорро.Продажи”, в течение ближайших нескольких месяцев будут проданы. Об этом заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, пишет Сегодня.
“Я уверен, что 1300 объектов, которые занесены в перечень, мы в течение нескольких месяцев на 90-95% продадим”, – сказал он.
По его словам, после приватизации этих активов встанет вопрос о том, чтобы министерства и ведомства передавали Фонду госимущества другие свои объекты на продажу.
Как сообщалось, 28 марта Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины утвердил список объектов малой приватизации, которые подлежат продаже в 2018 году.
10 мая на заседании Кабинета Министров был принят пакет постановлений, направленных на запуск в Украине продажи объектов малой приватизации. В начале июля аккредитацию для проведения малой приватизации получили десять электронных площадок. 24 июля на платформе Prozorro стартовала продажа объектов малой приватизации.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко подписал закон о прекращении дружбы с РФ3 ч. назад - 695 14
Экспресс в "Борисполь" снова сломался, даже не выехав за пределы Киева8 ч. назад - 4000 14
В Японии миллионы заброшенных домов распродают по низким ценам или отдают даром7 ч. назад - 2457 5
У monobank произошел сбой в обслуживании карт6 ч. назад - 2741 4
Немцы назвали самые экономные кроссоверыВчера, 20:00 - 14862 4
Криптовалюты готовы перейти в фазу ядерной зимы - миллиардер9 ч. назад - 4749 1
Экспресс в "Борисполь" снова сломался, даже не выехав за пределы Киева8 ч. назад - 4000 14
Самые дорогие бренды Украины (инфографика)Вчера, 21:00 - 3979 4
У monobank произошел сбой в обслуживании карт6 ч. назад - 2741 4
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкцию3 ч. назад - 162
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 1761 3
SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда (видео)04.12.2018, 11:10 - 1467 2
Украинцев выбрали для работы в NASA. Маску отказали30.11.2018, 12:10 - 4794 5
В Америке заработал стартап по доставке продуктов беспилотными авто26.11.2018, 14:10 - 1958 1