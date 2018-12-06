У monobank произошел сбой в обслуживании карт

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Сооснователь monobank Дмитрий Дубилет заявил в своем канале Telegram о сбое в работе карточного сервиса в ночь с 9 на 10 декабря. «С 01:00 до 02:45 утра у некоторых клиентов monobank могли не проходить платежи. Более того, наша служба поддержки тоже работала с перебоями», — сообщил он. И объяснил все техническими проблемами.
«Дело в том, что ночью мы затеяли перевозку серверного оборудования (готовясь к декабрьским пикам), но что-то пошло не по плану», — уточнил Дубилет. И попытался утешить людей крупными скидками на мобильные приложения.
«Нам очень стыдно за то, что мы могли вас подвести. В качестве извинений всем пострадавшим мы сегодня отправим 50-процентный кэшбек на покупки Apple и Google Store», — обратился Дубилет к клиентам.
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