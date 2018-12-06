Клиентов российских банков предупредили о рисках

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Клиентам российских банков в Украине следует учитывать все риски. Самостоятельно оценивать опасность работы с такими банками.
“Каждый вкладчик самостоятельно выбирает себе банк и оценивает соответствующие риски. Со своей стороны, Национальный банк неоднократно заявлял, что не видит перспектив для работы банков с государственным российским капиталом в Украине”, – заявил председатель Национального банка Яков Смолий, передает Vox Ukraine.
В последнее время российские банки покидают украинский рынок самостоятельно.
“За последние 2 года российские банки заметно уменьшили свое присутствие на украинском рынке. Например, VS Банк был продан группе Сергея Тигипко, БМ Банк самоликвидировался, сдал лицензию и рассчитался со всеми вкладчиками”, – подчеркнул Смолий.
Банкротство и ликвидация российского ВТБ банка не влияет на стабильность банковского сектора Украины.
“Доля этого финучреждения составляет примерно 0,6% от чистых активов платежеспособных банков. На другие банки с российским государственным капиталом ситуация с ВТБ также не влияет. Хотя их хозяйственная деятельность частично ограничена решением суда, однако они имеют достаточный запас ликвидности”, – подытожил глава НБУ.
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