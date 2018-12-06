Пятилетка за три года – Рада положила начало большим стройкам

Украинский бюджетный процесс, и без того не очень простой, поставят на новые рельсы, запустив в стране 3-летнее финансовое планирование. В теории, это существенно ограничит возможности депутатов и групп дергать бюджет в одну или другую сторону, а также защитит региональные инфраструктурные проекты от посягательств популистов. Именно такие цели декларирует законопроект № 9084 «О среднесрочном бюджетном планировании», на днях принятый в Раде.

Суть документа, если изложить ее в двух словах, заключается в том, что Украина начнет жить по 3-летним финансовым циклам, которые будут прописываться в Бюджетной декларации. Последняя не отменяет ежегодного принятия госбюджета. Она станет своего рода надстройкой над главной сметой и будет устанавливать жесткие рамки – каким статьям отдать финансовый приоритет, а с какими лучше подождать. Впрочем, как и сам бюджет, трехлетнюю декларацию будет готовить Кабмин, а утверждать – Верховная Рада. То есть при желании внести изменения в документ все же можно будет.

Местная защита

Закон имплементирует трехлетние циклы не только для центра. Среднесрочные финансовые планы должны будут разработать и региональные власти. Цель, которую официально ставит законопроект – реализация системных реформ, а также усиление ответственности распорядителей бюджета за эффективность своей работы. Логика закона ясна и понятна — он направлен в первую очередь на реализацию местных инфраструктурных проектов.

«Это первый этап к стабильности в финансировании публичных услуг. Планирование на 3-5 лет даст гарантию, что начнут реализовываться долгосрочные проекты. Например, строительство моста в Запорожье каждый год переносится. Только подготовили документацию, через год правила игры изменились, начинай все заново», – рассказал UBR.ua исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

Практика ежегодного утверждения бюджетов в самом деле неудобна при планировании свыше года. Она создает финансовые «дыры» в процессе строительства, а масштабные проекты в самый разгар строительства замораживаются, поскольку на следующий год не выделили средств на их продолжение. Но это далеко не единственная цель документа, говорят эксперты.

Делить и отнимать

Запуск в стране среднесрочного бюджетного планирования дался парламенту очень непросто. Копья о депутатские забрала бились даже в день принятия закона. Казалось, полезный и прогрессивный документ должен объединить депутатов, взявшихся зарабатывать электоральные очки накануне предстоящих выборов. К тому же, для простого обывателя расширение бюджетного планирования с 1 года на 3 – всего лишь смена вывески.

Но у среднесрочного планирования есть и подоплека. Закон должен похоронить практику «внезапного» внесения изменений в бюджет посреди года, которая у нас широко используется. Ведь любые правки отныне должны быть строго согласованы с Бюджетной декларацией.

«Этот закон уменьшает влияние отдельных субъектов на принятие решений. Он похоронит договорняки. Если в Бюджетной декларации будет заложено, что в период 3 лет финансируются такие-то проекты, то при ночном голосовании бюджета на следующий год хотелки каких-то лиц уже не пройдут», – пояснил Александр Слобожан.

Именно это ограничение, уверены эксперты, и вызвало отчаянное сопротивление депутатов.

«Те, кто не протиснул свои «темы», поняли, что с принятием закона они не смогут протянуть их и в следующем году, отсюда и эта грызня. Обойденные при распределении потоков оказались недовольны», – категоричен экс-министр Алексей Кучеренко.

Впрочем, то, что для одних станет поражением, для других, очевидно, будет означать победу. Вопрос лишь в том, чьи интересы в конечном итоге будет защищать трехлетний финплан больше, а чьи – меньше.

Конфета инвесторам

Еще одна причина принятия закона, полагают эксперты, заключается в стремлении украинской власти продемонстрировать иностранным кредиторам решительность и неотвратимость реформ. Инвесторам нужны гарантии, что ситуация в стране под контролем, а ключевые приоритеты не будут переписаны, как только пройдут очередные выборы.

«Нужно хвалиться какими-то реформами перед внешними кредиторами. Правительству надо демонстрировать успех и оглашать планы. Тем более, что впереди выборы, и кредиторов нервирует неопределенность», – обращает внимание UBR.ua Юрий Гаврилечко.

Крупные международные инвесторы давно присматриваются к нашей стране. Но им нужны гарантии, что ситуация в стране управляемая. Вкладывать деньги есть во что — инфраструктура в регионах настолько изношена, что требует капитальных вложений.

«С 2012 года на пороге стоят доноры с серьезными портфельными инвестициями, и сейчас для них уже созданы определенные условия. Во-первых, муниципалитеты в рамках децентрализации отчасти получили необходимый финансовый ресурс, во-вторых, экономика страны стала оживать. Доноры желают, чтобы их инвестиции были застрахованы, им нужны гарантии на несколько лет вперед», – рассказал UBR.ua Александр Слобожан.

Эксперты, правда, отмечают, что в отечественных реалиях сам факт принятия декларации не является панацеей от вмешательств в формирование бюджета. Ведь Рада нового созыва теоретически может отменить или переориентировать декларацию на новые цели — практика корректировки вручную у нас распространенное явление. Хотя, конечно, при среднесрочном планировании сделать это будет сложнее.

Алексей Ермоленко