Названы самые востребованные грузовики на украинском рынке

По данным AUTO-Consulting, в Украине в ноябре 2018 года рынок грузовиков массой более 3,5 т увеличился на 18,5% по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года. В целом же с января по ноябрь рынок грузовиков в нашей стране вырос на 21,5% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Сегмент грузовиков массой 3,6-8 т в ноябре подскочил сразу на 74%, а грузовиков массой свыше 16 т – на 11%. Лидером сегмента грузовиков массой 3,6-8 т в ноябре стал IVECO, сегмента 8-16 т – «МАЗ», а сегмента тяжелых грузовиков — Mercedes-Benz.

На продажах IVECO и «МАЗ» наконец-то положительным образом стала сказываться работа по адаптации под свои шасси специальных надстроек. Однако, конкуренты не «спят». Они тоже хотят продавать свои грузовики. Причем продавать в большом количестве. Обращают на себя внимание китайские грузовики Dayun. В ноябре они заняли 4-е место в сегменте машин массой 8-16 т. Для лидеров это тревожный «звоночек».