Межбанк: коррекцию доллара на отметке 27,78/27,81 остановили покупки регулятора

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Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки
заметного «сжатия» гривневой ликвидности. На это указало резкое снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 51 133,3 млн. грн. к отметке 45 345,3 млн. грн.
Выйдя в реальную сферу около 10.03, котировки доллара ограничились расширением спреда, исправляя предфинишный провал безналичной пары доллар-гривня на пятничной сессии – 27,77/27,82 UAH/USD.
Около 10.21 котировки безналичного «американца» вернулись к ценам пятничного закрытия (27,77/27,80 UAH/USD) под давлением преобладавших на моменте оферов СКВ.
Появление на межбанке системных игроков и регулятора, выкупавшего долларовые излишки с платформы matching по 27,80 UAH/USD, выровняло тамошние спрос и предложение в равновесие, дав возможность безналичной паре доллар-гривня сузить спред по состоянию на 10.39 Киева к отметке 27,785/27,810 UAH/USD, сопровождаясь «ситуативным» балансом спроса и предложения.
Около 11.13 валютный межбанк констатировал консолидацию цен безналичного «американца» на отметке 27,78/27,81 UAH/USD. На моменте поддерживаемое регулятором равновесие покупок и продаж.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,77 / 27,80
евро – 31,61 / 31,63
российский рубль – 0,419/ 0,420
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