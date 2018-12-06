Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 157 0

Межбанк: коррекцию доллара на отметке 27,78/27,81 остановили покупки регулятора

Межбанк: коррекцию доллара на отметке 27,78/27,81 остановили покупки регулятора

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки
заметного «сжатия» гривневой ликвидности. На это указало резкое снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 51 133,3 млн. грн. к отметке 45 345,3 млн. грн.

Выйдя в реальную сферу около 10.03, котировки доллара ограничились расширением спреда, исправляя предфинишный провал безналичной пары доллар-гривня на пятничной сессии – 27,77/27,82 UAH/USD.

Около 10.21 котировки безналичного «американца» вернулись к ценам пятничного закрытия (27,77/27,80 UAH/USD) под давлением преобладавших на моменте оферов СКВ.

Появление на межбанке системных игроков и регулятора, выкупавшего долларовые излишки с платформы matching по 27,80 UAH/USD, выровняло тамошние спрос и предложение в равновесие, дав возможность безналичной паре доллар-гривня сузить спред по состоянию на 10.39 Киева к отметке 27,785/27,810 UAH/USD, сопровождаясь «ситуативным» балансом спроса и предложения.

Около 11.13 валютный межбанк констатировал консолидацию цен безналичного «американца» на отметке 27,78/27,81 UAH/USD. На моменте поддерживаемое регулятором равновесие покупок и продаж.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,77 / 27,80
евро – 31,61 / 31,63
российский рубль – 0,419/ 0,420

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина