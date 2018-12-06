Верховная Рада купила семь Toyota Camry на 5,6 миллиона гривен

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Автобаза Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины 27 ноября по результатам двух тендеров заказала ООО «Фирма «Алмаз Мотор, ЛТД» легковых автомобилей на общую сумму 5,56 млн грн.
Об этом сообщается в системе «Прозорро».
В соответствии с первым соглашением, фирма поставит 5 автомобилей Toyota Camry на общую сумму 3,95 млн грн (по 790 тыс. грн.), а согласно второму договору – 2 авто Toyota Camry за 1,61 млн грн (по 805 тыс. грн.).
Каждый из семи автомобилей будет иметь круиз-контроль, систему помощи при парковке с камерой заднего вида, подогрев передних сидений, климат-контроль с независимой регулировкой температуры зон водитель/пассажир, аудиосистему Toyota (радиоприемник, CD/MP3/WMA-проигрыватель) с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем 7’ и 6 динамиков, подушки безопасности. В автосалонах машины Toyota Camry в комплектации Comfort, которые приобрела автобаза, продают по 794 тыс. грн.
Во время первых торгов по 5 автомобилям Toyota Camry конкурентами «Алмаз Мотор, ЛТД» были ООО «Авто-плаза» Алексея Панасюка и депутата Херсонского горсовета от «Укропа» Валерия Боржкова и ООО «Гранд Мотор», конечным бенефициаром которого является экс-нардеп от БПП Михаил Гвоздев.
Их предложения были выше: «Авто-плазы» на 400 грн, «Гранд Мотор» на 148 тыс. грн. На втором аукционе предложение единственного конкурента победителя – «Гранд Мотор» – было больше на 8 тыс. грн. Днепровская «Фирма «Алмаз Мотор, Лтд» из одноименной группы компаний «Алмаз» принадлежит Алексею Шохи и Александру Корниенко, который также является директором фирмы.
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