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В Укрзализныци объяснили нюансы пересмотра тарифов на грузовые перевозки

В Укрзализныци объяснили нюансы пересмотра тарифов на грузовые перевозки

В ведомстве выступают за пересмотр тарифов на грузовые перевозки, потому что заработанных сейчас средств хватает на содержание только около четверти основных фондов компании.

Об этом рассказал директор по экономике и финансам АО “Укрзализныця” Андрей Рязанцев.

“Индексация тарифов на грузовые перевозки на 15% состоялась 31 октября 2017 г. А за последний год, к примеру, средняя цена дизельного топлива выросла на 30%, стоимость электроэнергии – в среднем на 15%, средняя заработная плата – почти на 25%, индекс цен товаропроизводителей промышленной продукции – на 16,6 %. Таким образом, индексация тарифа уже нивелирована ростом цен на компоненты себестоимости перевозок, а следовательно, источников для дальнейших инвестиций нет. Именно поэтому мы предлагаем пересмотреть существующий уровень тарифа и автоматически привязать его к индексу цен производителей”, – написал он.

По материалам УКРИНФОРМ
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