Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 275 0

Глава НБУ заявил, что российские банки покидают украинский рынок из-за санкций

Глава НБУ заявил, что российские банки покидают украинский рынок из-за санкций

Дочерние банки крупнейших российских госбанков сворачивают свою деятельность на украинском рынке в связи с санкциями и судебным запретом на отчуждение акций.

Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий в интервью Reuters.

“С учетом структуры баланса и динамики, которая наблюдалась в последние два года, они значительно уменьшили присутствие на рынке, значительно уменьшили активы, и это свидетельствует о том, что банки сворачивают бизнес”, – сказал Смолий.

По его словам, согласно отчетности НБУ, активы дочерних банков трех российских госкредиторов – ВТБ, Сбербанка и ВЭБ – сократились в долларовом эквиваленте более чем в 2,5 раза за период с 2014 года.

“Российские банки находятся под санкциями. Для них действует запрет на вывод активов за пределы Украины в материнские структуры… То, что произошло с (украинской “дочкой”, – ред) российского банка ВТБ, – это был прогнозируемый путь, но он произошел раньше, потому, что банк потерял ликвидность, материнская структура не смогла помочь”, – сказал Смолий.

Также он отметил, что “дочки” российских банков движутся в сторону закрытия своих учреждений в Украине. При этом Смолий добавил, что не готов прогнозировать сроки.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина