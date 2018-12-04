Глава НБУ заявил, что российские банки покидают украинский рынок из-за санкций

Дочерние банки крупнейших российских госбанков сворачивают свою деятельность на украинском рынке в связи с санкциями и судебным запретом на отчуждение акций.

Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий в интервью Reuters.

“С учетом структуры баланса и динамики, которая наблюдалась в последние два года, они значительно уменьшили присутствие на рынке, значительно уменьшили активы, и это свидетельствует о том, что банки сворачивают бизнес”, – сказал Смолий.

По его словам, согласно отчетности НБУ, активы дочерних банков трех российских госкредиторов – ВТБ, Сбербанка и ВЭБ – сократились в долларовом эквиваленте более чем в 2,5 раза за период с 2014 года.

“Российские банки находятся под санкциями. Для них действует запрет на вывод активов за пределы Украины в материнские структуры… То, что произошло с (украинской “дочкой”, – ред) российского банка ВТБ, – это был прогнозируемый путь, но он произошел раньше, потому, что банк потерял ликвидность, материнская структура не смогла помочь”, – сказал Смолий.

Также он отметил, что “дочки” российских банков движутся в сторону закрытия своих учреждений в Украине. При этом Смолий добавил, что не готов прогнозировать сроки.