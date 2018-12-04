Если жена позволит: украинцам снова надо брать разрешения на кредиты

Украинцев снова заставят получать разрешения на кредитование и передачу имущества в залог.

Рассматривая дело №372/504/17, Большая палата Верховного суда выдала новую позицию на этот счет — будущий заемщик обязан предоставить нотариально заверенное разрешение всех совладельцев имущества на оформление кредита.

Если он такого разрешения не получил, то должен выделить свою часть имущества, оформить отдельное право собственности и только после этого отдавать его в залог.

«Имущество, находящееся в общей собственности, может быть передано в ипотеку только по нотариально заверенному согласию всех совладельцев. Условием передачи совладельцем недвижимого имущества в ипотеку своей доли в общем имуществе без согласия других совладельцев является выделение ее в натуре и регистрация права собственности на нее как на отдельный объект недвижимости. По нормам части четвертой статьи 203 ГК Украины сделка должна совершаться в форме, установленной законом и несоблюдение требований этой нормы в соответствии с частью первой статьи 215 ГК Украины является основанием недействительности сделки», — говорится в постановлении БП-ВС.

Совладельцами имущества считаются не только люди, указанные как собственники в документах, но и ближайшие родственники. Семейный кодекс, в частности, подразумевает совместное владение имуществом мужем и женой — 50/50. Например, имени супруги может не указываться документах на квартиру, однако, если она была приобретена в браке, то 50% жилья принадлежит жене. И если муж захочет заложить его по кредиту, то обязан получить письменное разрешение своей половинки. Причем нотариально заверенное. Если он этого не сделал, а банк все равно выдал кредит, то человек впоследствии может оспорить кредитный договор — признать его ничтожным.

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